Senac Catanduva Abre Inscrição Para Curso de Técnico em Publicidade

Uma das áreas que mais cresce no mercado atualmente é a do profissional de marketing digital. Ele planeja e cria campanhas e peças publicitárias, escolhe mídias para veiculação e monitora resultados de audiência. Esse desenvolvimento, que já era acelerado, se intensificou no último ano com a pandemia, já que o isolamento obrigou empresas a se voltarem para o digital como alternativa para a sobrevivência dos negócios.

E a tendência é que esse crescimento continue. Isso porque estima-se que os investimentos com publicidade digital em todo o mundo cresçam 61,9% até 2024, segundo pesquisa realizada pela GhFly.

Um levantamento realizado pelo LinkedIn, rede social de networking e empregos, colocou o cargo de gestor de mídias sociais em primeiro lugar entre as 15 profissões em alta de 2020. Já os especialistas em marketing digital aparecem em sétimo lugar no ranking de profissões em alta para 2021, também feito pela rede social.

Para formar profissionais qualificados que possam aproveitar esse mercado aquecido, o Senac Catanduva está com inscrições abertas para o curso Técnico em Publicidade. Nele, os alunos vão aprender a prospectar clientes e gerenciar contas publicitárias; construir briefing, coletando dados e informações do cliente; planejar estratégias e ações de comunicação; criar conceitos e campanhas; produzir peças gráficas impressas e digitais, além de audiovisuais; utilizar softwares de design gráfico; escrever textos e roteiros publicitários para diferentes meios de comunicação; pesquisar e negociar compra e venda de espaços publicitários; e monitorar a audiência de peças publicitárias nos principais institutos de pesquisa.

“O Técnico em Publicidade forma profissionais para trabalhar com assessoria de imprensa, agências de publicidade e comunicação, produção de campanhas publicitárias, analisar engajamento em mídias sociais, criar artes, atender clientes. Os alunos saem preparados também para montar seu próprio negócio, já que desenvolverão ampla noção do mercado de comunicação, tanto sobre redação, planejamento e estratégias quanto relações públicas”, explica Felipe Boso Brida, docente do Senac Catanduva.

Por se tratar de um curso técnico, o aprendizado é na prática, seguindo a metodologia ativa do Senac Catanduva.

Os interessados devem ter concluído ou, pelo menos, estar cursando o 2º ano do ensino médio. Para mais informações sobre o curso e inscrições, acesse: https://www.sp.senac.br/senac-catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local