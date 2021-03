Senac Abre Oportunidade Para Especialização Técnica em Segurança do Trabalho

Enquanto muitos setores pararam por conta da pandemia, a construção civil continuou avançando. Tanto que o setor foi o que mais gerou empregos no Brasil durante 2020. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram criadas 112 mil novas vagas de emprego formal entre janeiro e dezembro do ano passado. Para 2021, as expectativas também são positivas. As projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) apontam para um crescimento de 4% no Produto Interno Bruto (PIB) do segmento, o maior avanço para o setor em oito anos e acima da média em relação ao estimado para a economia do país, que gira de 2% a 3%.

Acompanhando esse crescimento, a demanda por profissionais na área de segurança do trabalho também cresce, seja para atendimento do dimensionamento legal, seja para enquadramento e adequações necessárias oriundas de fiscalizações ou mesmo para atender às novas demandas de trabalho, como treinamentos relacionados às medidas de prevenção contra a Covid-19.

De olho nessa necessidade, o Senac Catanduva está preparado para a formação de profissionais na área. A unidade conta com o curso Especialização Técnica em Segurança do Trabalho na Construção, que habilita técnicos em segurança do trabalho para exercerem funções específicas no setor. O curso também pode ser um aperfeiçoamento para profissionais como engenheiros e tecnólogos em segurança do trabalho, engenheiros civis, arquitetos, tecnólogos em edificações, assim como profissionais graduados na área de saúde e que atuam com atividades que estejam relacionadas com o segmento.

“A formação é para todo profissional que atua em canteiros de obras e em frentes de trabalho, com foco na prevenção de acidentes e doenças do trabalho e que tem especialização técnica de nível médio ou similar”, explica Valmir Schork, docente da área de meio ambiente, segurança e saúde no trabalho do Senac Catanduva.

“As bases da formação visam trabalhar medidas de conscientização da necessidade de utilização dos equipamentos de proteção, técnicas preventivas aplicadas a máquinas e equipamentos, bem como a prevenção de acidentes de um modo geral. O especialista em segurança do trabalho na construção desenvolverá visão sistêmica dos processos construtivos para reconhecer os riscos existentes, analisá-los e controlá-los, levando em consideração medidas de higiene ocupacional e atendendo a legislação vigente”, afirma o docente.

As inscrições para o curso Especialização Técnica em Segurança do Trabalho na Construção estão abertas no Senac Catanduva. O início das aulas está previsto para 26 de abril. Para mais informações, acesse: www.sp.senac.br/senac-catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local