Semana Quente Tem Deixado Catanduva Em Alerta

A onda de calor em São Paulo e no interior do Estado mudou a rotina de muita gente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, além do calor, o tempo também ficou seco. Dias quentes com previsão de umidade relativa do ar ainda mais baixa. As condições climáticas têm sido monitoradas pela Defesa Civil de Catanduva. O órgão alerta que o índice pode ficar abaixo de 15%. O último dia que choveu em Catanduva com pequenas pancadas de chuva foi no dia 3 a de setembro.

A margem é considerada estado de alerta e se equipara aos índices do deserto do Saara, que registra entre 10 e 15% de umidade relativa do ar. De acordo com a meteorologia, as temperaturas nos próximos dias ficarão entre 35°C e 40°C no interior do Estado.

Para enfrentar o calor intenso, as principais recomendações são: reforço na hidratação, utilização de roupas leves, evitar exposição prolongada ao sol e, sempre que possível, permanecer em ambientes frescos e sem aglomerações de pessoas.

Entre 21 e 30% – Estado de Atenção: Evitar exercícios físicos ao ar livre, umidificar o ambiente, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, consumir água à vontade; entre 12 e 20% – Estado de Alerta: Observar as recomendações do estado de atenção, suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre, evitar aglomerações em ambientes fechados, usar soro fisiológico para olhos e narinas; abaixo de 12% – Estado de Emergência: Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta, determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre e de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados.

A onda de calor que atinge o Estado de São Paulo levou o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) a alertar os motoristas sobre os cuidados ao dirigir nessas condições. “A primeira dica é, se possível, não dirigir em horários em que a incidência solar está mais intensa, ou seja, das 11h às 17h”, informou. O órgão lembrou que, se não tiver como escapar do trânsito nesse período, as pessoas devem se hidratar tomando água, usando protetor solar e óculos escuros. “Uma recomendação geral é que o motorista não dirija se estiver cansado ou após ingerir alimentos pesados ou gordurosos. Esses alimentos podem causar sonolência ou até provocar algum tipo de mal-estar.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local