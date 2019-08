Semana Que Antecede Dia Dos Pais Pode Ampliar Vendas No Comércio De Catanduva

A próxima semana, que antecede o Dia dos Pais, e que neste ano será comemorado no dia 11 de agosto, já deve apresentar um maior fluxo de pessoas no comércio de Catanduva em relação as semanas anteriores. A expectativa é de que o número de consumidores circulando pelo comércio aumente cerca de 30%, segundo estimam os comerciantes locais.

Fatima Silvério conta que apesar de não ter muitos recursos financeiros a disposição no momento, mesmo assim, vai separar um dinheirinho para comprar um presente para seu pai. “No momento eu não disponho de muitos recursos, mas consegui separar um dinheirinho para comprar um presente para meu pai. O que vou comprar para ele vai ser algo simples, devido a minha condição no momento, mas creio que o mais simples presente, acompanhado de um beijo e um abraço bem carinhoso acabam se tornando também lembranças muito valiosas”.

Bruno Macelino também já planejou o que comprar para seu pai, e a compra será efetuada durante esta semana. “Sou estudante, ainda estou no ensino médio, e não tenho trabalho fixo. Mas desde o ano passado eu pego serviço de entregar panfletos na rua, para poder juntar dinheiro suficiente para presentear o meu pai. O dinheiro que eu ganho não é muito, mas da para comprar um presente legal, como um boné, um pacote de meias ou uma camisa bem da hora”, conta o jovem estudante.

Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) constatou que pelo menos 67% dos consumidores em todo o Brasil pretendem ir as compras em razão do Dia dos Pais. A taxa representa um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado. Na prática, isso significa que aproximadamente 105 milhões de pessoas devem comprar presentes para o segundo domingo de agosto. “Essa semana é uma das mais importantes para o comércio, depois do natal, da pascoa, e do dia das mães. Chegamos a vender apenas durante essa semana que antecede o dia dos pais, pelo menos, umas 5 vezes mais do que em semanas comuns”, conta um comerciante local.

Da Reportagem Local