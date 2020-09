Semana Nacional Do Trânsito, Ações Do Detran-SP Impactam 22 Milhões De Pessoas

O Detran.SP promoveu diversas ações educativas, uma delas voltada aos motociclistas e motofretistas, categoria profissional que cresceu cerca de 20% durante a pandemia do coronavírus, durante a “Semana Nacional do Trânsito, que ocorre de 18 a 25 de setembro. O objetivo da campanha foi aumentar a conscientização sobre a importância de uma condução segura.

Entre os dias 23, 24 e 25, cerca de 10 mil motociclistas foram atendidos em três endereços da cidade pelas equipes do Detran e de parceiros nesta iniciativa.

A ação, que ocorreu das 7h às 15h, ofereceu aos participantes check-up para as motos em itens de segurança pela Porto Seguro, coletes refletivos, antenas corta-pipas, 13 mil kits de higiene e um quiz sobre educação no trânsito. Também foram apresentadas palestras sobre manutenção em motocicletas na carreta do Programa Via Rápida, instalada no shopping Market Place. Além disso, o SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) fez atendimentos na área de saúde. Para garantir a segurança dos participantes neste momento da pandemia, todas as abordagens obedeceram aos protocolos sanitários e de distanciamento.

Os motociclistas, segundo pesquisa da Rede Lucy Montoro, chegam a 57% das vítimas de trânsito. Hoje, já são 280 mil entregadores atuando na Grande São Paulo por meio de moto ou bicicleta, o que ressalta a relevância de campanhas educativas no trânsito.

Prevenção de acidentes e a importância de uma condução cidadã e segura foi o mote da Campanha educativa “Sem Respeito Não Dirija”, da Semana Nacional do Trânsito, que impactou 22 milhões de pessoas por meio de ações promovidas em todo o estado. As mensagens foram divulgadas nos vagões e estações de metrô e da CPTM e terminais da EMTU, com o apoio da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Em parceria com o DER, Artesp e concessionárias de rodovias, faixas e painéis eletrônicos também levaram as mensagens aos usuários das estradas, assim como os canais digitais do Governo de São Paulo e Secretarias no Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn.

Foram promovidas ainda uma série de 24 webinars com a participação de 52 especialistas do setor do Brasil e do exterior que debateram, entre outros temas, mudanças na legislação de trânsito e seus impactos, segurança para os motofretistas, parcerias para um trânsito mais Humano e seguro e tecnologia na formação do condutor.

Ariane Pio

Da Reportagem Local