Semana Monsenhor Albino Começa Neste Sábado Com Missa On-line na Matriz

A XXVII Semana Monsenhor Albino será iniciada neste sábado, 19 de Setembro, com missa na Igreja Matriz de São Domingos, às 19h.

Aberta à comunidade, este ano, seguindo o que recomenda o Ministério da Saúde, a celebração será somente on-line, com transmissão ao vivo pelo Facebook da paróquia https://www.facebook.com/Igreja-Matriz-De-Sao-Domingos-Catanduva-105955644525898.

Em função da pandemia do novo Coronavírus, a Fundação Padre Albino neste ano não vai realizar a tradicional programação da Semana Monsenhor Albino, que culminava com grande evento na Praça Monsenhor Albino. Instituída com o objetivo de homenagear Padre Albino, o maior benfeitor de Catanduva, a programação será desenvolvida online, através das mídias digitais da Fundação Padre Albino, a partir do dia 21 próximo, segunda-feira.

Neste ano de 2020 a Fundação comemora os 102 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva.

