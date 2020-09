Semana Monsenhor Albino Com Missa Online E Programação Até Quarta-Feira

No último dia 19 de setembro, às 19h, foi celebrada missa on-line em intenção da XXIX Semana Monsenhor Albino na Igreja Matriz de São Domingos, com transmissão ao vivo pelo Facebook da paróquia e celebrada pelo Pe. Sylvio Fernando Ferreira. Neste ano, em função da pandemia do novo Coronavírus, a Fundação Padre Albino não realiza a tradicional programação da Semana, que culminava com grande evento na Praça Monsenhor Albino, o “Fundação Padre Albino na praça”. A programação está sendo desenvolvida on-line, através das mídias digitais (Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin) da Fundação Padre Albino, desde o dia 20, contando a história de cada Unidade da instituição. A série foi iniciada com Padre Albino e será encerrada neste sábado, com a seguinte programação: 21/09 – Centro Cultural Padre Albino (Museu Padre Albino); 22/09 – AME; 23/09 – Colégio Catanduva e UNIFIPA; 24/09 – Recanto Monsenhor Albino; 25/09 – Padre Albino Saúde e 26/09 – Hospital de Câncer de Catanduva, Hospital Padre Albino e Hospital Emílio Carlos, totalizando 10 vídeos. Neste ano de 2020 a Fundação comemora os 102 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva.

Padre Albino – Em 21/09/1912, com 30 anos, desembarcou no Rio de Janeiro. Como padre, ele passou por Jaboticabal, Jaú, Barra Bonita e, finalmente, Catanduva, em 28/04/1918, onde ficou até sua morte, em 19/09/1973, aos 91 anos de idade. Para saber mais sobre vida e missão de Padre Albino acesse: http://www.webfipa.net/portal/patrono.php.

Ariane Pio

Da Reportagem Local