Semana Do Professor Terá Capacitação Gratuita Sobre Ensino Híbrido Da Áurea 618

A Áurea 618 promoverá durante a Semana do Professor uma série de formações gratuitas sobre Ensino Híbrido, modelo educacional que mescla aulas e atividades presenciais e on-line. Os encontros serão realizados nos dias 13, 14 e 17 de outubro.

A iniciativa de promover essa série de formações surge diante da necessidade a que, repentinamente, educadores de todo o País foram submetidos com o avanço da pandemia da COVID-19.

Programação – 1º dia – 13 de outubro (terça-feira) – 19h às 20h30: Live com o tema “Como avaliar meu aluno no ensino remoto?” Participação: Vinícius Freaza, diretor da área de Inovação Pedagógica da Evolucional, empresa que atua na área de avaliações externas e indicadores, atendendo mais de 2.500 escolas em todo o Brasil. 2º dia – 14 de outubro (quarta-feira): ao longo do dia, serão disponibilizadas cinco videoaulas da Websérie “Do conceito às práticas do Ensino Híbrido no Brasil e no mundo”, que os participantes poderão assistir nos horários de sua preferência. Os vídeos terão em seu conteúdo tópicos como a história, tipos de metodologia e objetivos pedagógicos do Ensino Híbrido, além de explicar como aplicar a tecnologia e usar ferramentas digitais no ensino e como elaborar um planejamento inovador e criativo para as aulas. 3º dia – 17 de outubro (sábado) – 10h às 12h: reunião por meio do aplicativo Google Meet, com Estudo de caso sobre a simulação da aplicação do Ensino Híbrido em uma escola, para entender como introduzir essa metodologia nas instituições educacionais.

Para participar, basta se inscrever pelo link: http://ensinohibrido.extraclass.com.br/trilha-ensino-hibrido

Ariane Pio

Da Reportagem Local