‘Semana do MEI’ Segue Até Sexta-Feira em Catanduva

A “Semana do MEI” já começou em Catanduva e segue até sexta-feira (24). O objetivo é o de estimular profissionais autônomos a formalizarem o próprio negócio. Pelos próximos dias, os empreendedores poderão ter oportunidade de receber orientações e auxílio de graça sobre como se tornar um Microempreendedor Individual (MEI). O atendimento é realizado das 8 às 17 horas no prédio do Poupatempo.

O evento também é aberto para as pessoas que desejam ter acesso ao crédito que é oferecido após a formalização ou até mesmo para empreendedores que já tiveram a empresa formalizada, regularizar e buscar licenciamentos, declaração de faturamento, entre outros.

“O mutirão contará com serviços do Sebrae/SP, Banco do Povo Paulista e do programa Empresa Agora, visando facilitar o acesso ao empreendedor e promover o desenvolvimento econômico no município”, explicou a encarregada de atendimento do Sebrae em Catanduva, Leisa Cristina Sagrillo Sá. A dica para quem quiser participar é a de levar documentos pessoais como RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e o número do recibo da última declaração do Imposto de Renda, caso tenha declarado.

A “Semana do MEI” tem o apoio do Sebrae, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sindicato Rural e Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio).

Serviço

A Semana do MEI começou ontem e segue até sexta-feira (24) das 8 às 17 horas, com atendimento no prédio do Poupatempo, em Catanduva. O espaço está localizado na avenida Comendador Antônio Stocco, nº 537. Informações pelo telefone (17) 3531-9793.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local