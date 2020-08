‘Semana Do Comer” Da Aliança Pela Infância Alerta Para Alimentação Saudável

Mesmo em época de pandemia onde a criançada fica isolada em casa sem escola e lazer, muitas delas estão desenvolvendo a obesidade por isso a ação do posicionamento “ABCD Encantando da Infância”- sendo A de aprender, B de brincar, C de comer e D de dormir -, a Aliança pela Infância promove de 10 a 16 de agosto a Semana do Comer.

Nessa primeira Semana do Comer, o evento procura chamar a atenção para a importância da alimentação saudável, que vai muito além da informação nutricional. Pois, todo ser humano é mais do que um corpo físico, o direito à alimentação saudável deve conter qualidade nutricional na mesma medida do afeto que nutre a alma, as emoções e a identidade social e cultural.

A participação na Semana do Comer é livre e aberta a quem se sentir sensibilizado pela proposta de gerar inspiração e experiência acerca do comer infantil pelo viés do afeto e da subjetividade. ]Todos podem organizar ações, desde que o acesso seja gratuito, e não é necessário validar com a Aliança pela Infância, basta fazer. Para que os interessados em participar, deve enviar sua atividade para o email: alianca@aliancapelainfancia.org.br . Também pode publicar sua ação nas redes sociais com as hashtags: #semanadocomer e #alimentaçãoeafeto.

A semana também valoriza as refeições em família, em qualquer configuração de família, são momentos de saborear muito mais do que o alimento – de fortalecimento de vínculos e de identidade. De encontros e constante construção da vida na palavra humana, em histórias, valores e tradições de cultura alimentar partilhados, transmitidos e recriados.

