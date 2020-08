Semana de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral Alerta Para Riscos da Doença

Anualmente na semana de 10 a 15 de agosto, o estado de São Paulo realiza a Semana Estadual de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral, com o objetivo de alertar sobre os riscos da doença. A Leishmaniose Visceral é uma doença que acomete tanto cães quanto humanos. Provocada pelo protozoário Leishmania, através da picada do mosquito-palha, acomete e afeta órgãos internos, como baço, fígado e medula óssea.

Em Catanduva, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) realiza o diagnóstico de triagem de animais suspeitos através do TR DPP Leishmaniose Visceral Canina, casos positivos na triagem são confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz regional de São José do Rio Preto. Em 2020, de janeiro a julho, 13 cães tiveram resultado positivo para a doença, sendo verificado 01 caso positivo importado de outro município. Os principais sintomas da Leishmaniose Visceral Canina são o crescimento das unhas, emagrecimento, queda de pelos e descamação na ponta da orelha e ao redor dos olhos. Para se prevenir da doença a veterinária do CCZ, Natália Ambrósio deu algumas dicas. “Mantenha seu quintal sempre limpo e roçado; não acumule lixo em casa. Os lixos devem ser ensacados até serem recolhidos. Se tiver árvores em casa, recolha diariamente as folhas e frutos caídos no chão e procure mantê-las sempre podadas. Instale telas nas portas e janelas com mosquiteiro de malha fina. Use repelentes e roupas compridas quanto estiver em matas, beira de rios e próximos a locais de criação de animais, especialmente ao entardecer, quando o mosquito palha costuma picar. Conserve o abrigo de animais distante da residência e mantenha a higiene e saúde dos animais e utilize coleira repelente à base de Deltametrina a 4%.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

