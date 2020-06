Semana De Prevenção De Quedas Em Pessoas Idosas Promovida Pelo SESC-SP

A Semana de Prevenção de Quedas em Pessoas Idosas, promovida pelo Sesc São Paulo, com o apoio da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo sempre no mês de junho, tem por objetivo contribuir para a conscientização das causas e consequências das quedas, por meio de dicas e reflexões sobre a importância dos hábitos cotidianos de prevenção e cuidado.

Abrindo a semana, um bate-papo com transmissão ao vivo, promovido pelo Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, reúne especialistas para abordar o tema; nas redes sociais das unidades, palestra, bate-papo e websérie abordam o envelhecimento ativo e a qualidade de vida, além de oferecerem dicas de saúde e comportamento que estimulam o protagonismo das pessoas idosas; além de um livreto com dicas e orientações sobre as quedas e suas consequências foi elaborada pelo Sesc e está disponível para download.

Todos os anos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 30 a 60% dos idosos caem pelo menos uma vez.

Estas quedas são responsáveis por 70% das mortes acidentais nas pessoas acima de 75 anos e, na sua maioria, ocorrem dentro de suas casas. Por isso, é importante transformar a casa em um ambiente seguro.

Também ganham destaque os hábitos na programação da semana a formação por atitudes saudáveis e práticas de prevenção, como o uso responsável do celular, a socialização e o constante aprendizado de novos saberes, por exemplo.

Saiba mais no site do SESC-SP e toda a programação: https://www.sescsp.org.br/prevencaodequedas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

