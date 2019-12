Semana de Mobilização Nacional Para Doação de Medula Óssea Termina Hoje

A Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea é comemorada entre 14 e 21 de Dezembro e tem como objetivo a conscientização para a importância desse gesto que salva vidas. Para fazer parte do time de doadores, é preciso fazer o cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME). Criado em 1993 e coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o REDOME reúne informações de pessoas dispostas a doar medula óssea para quem precisa de transplante. É o terceiro maior banco de doadores do mundo, com mais de cinco milhões de pessoas cadastradas.

De acordo com Wellington Rosa, enfermeiro do Hemonúcleo de Catanduva, a doação de medula óssea pode beneficiar o tratamento de diversas doenças. “O transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas etárias. Infelizmente, é muito difícil encontrar um doador compatível, o que cria um verdadeiro impedimento na realização do procedimento. A dificuldade é tão grande que estimam-se que as chances de encontrar um doador compatível seja de 1 para cada 100 mil pessoas. Por isso, mobilizações como essas são de extrema importância”, explicou.

Há alguns requisitos para realizar o cadastro. “Primeiramente nós realizamos um cadastro, onde é preenchido um formulário com alguns dados pessoais, sendo necessário apresentar o documento original de identidade. É coletada uma amostra de seu sangue para a realização da tipagem de seus glóbulos brancos (tipagem HLA). A probabilidade do candidato ser compatível com alguém que não seja da sua família é muito pequena, portanto, é importante aumentar o banco de doadores a fim de torná-lo representativo de todas as etnias”, ressaltou Wellington.

Para se tornar um doador é necessário ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante, não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Para se cadastrar como um doador, basta procurar o Hemonúcleo, localizado na Rua 13 de Maio – 974. Em caso de dúvidas sobre a doação, é só entrar em contato com o Hemonúcleo através do telefone (17)3522-7722. Para os doadores já cadastrados, é importante manter os dados sempre atualizados, pois a equipe do REDOME entrará em contato caso encontre um paciente que seja compatível.

Ariane Pio

Da Reportagem Local