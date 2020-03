Semana De Integração Da UNIFIPA Chega Ao Fim No Complexo Esportivo

O curso de Pedagogia da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino encerrou, na última sexta-feira, dia 6 de março, a IX Semana de Integração 2020, que trouxe a temática ‘#PedagogosUnifipaQueLutem’.

A confraternização foi realizada no Complexo Esportivo do câmpus Sede, buscando a integração entre o ‘ser’ professor, ‘ser’ resiliente e o enfrentamento de novos desafios na profissão sem perder o humor, garantindo o sucesso da escolha profissional.

A ocasião contou com mesa de comidas e bebidas típicas, baile de fantasias e o encerramento da Gincana Cultural, Social e Solidária, que coletou gelatinas que serão doadas ao HCC – Hospital de Câncer de Catanduva.

Integração

“A semana foi realizada nos dias 02 e 06 de março e teve atividades lúdicas, culturais e sociais, tais como brincadeiras, sarau, teatro e piquenique. Os alunos foram os protagonistas, ficando responsáveis pela organização do espaço e atividades”, informou nota oficial divulgada pela FPA – Fundação Padre Albino.

O objetivo da Semana foi a integração e retenção dos novos alunos. “É sabido que o aluno ingressante muitas vezes abandona o curso superior por não se sentir adaptado ao novo espaço acadêmico e o nosso intuito é aprofundar os laços de amizade e fraternidade, proporcionando momento de integração entre calouros, veteranos e professores e com isso potencializar a troca de experiências e diálogo entre pessoas e saberes”, disse Silene Fontana, coordenadora do curso de Pedagogia.

