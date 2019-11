Semana Da Diversidade É Encerrada Com Trio Elétrico E Muitas Atrações Musicais

Chega ao fim, hoje, a 12ª Semana da Diversidade de Catanduva, e o encerramento promete ser em grande estilo. As atividades, que começaram no dia 11, levam como tema ‘LGBTQIA+ são Resistência: pela liberdade de Ser e Amar’, escolhida como homenagem aos 50 anos da Revolta de Stonewall.

Para hoje, será a vez da ‘12ª Parada da Diversidade’, em que os interessados irão se concentrar, a partir das 14h00, em frente ao prédio da Prefeitura. Um trio elétrico irá seguir com os foliões pela Avenida São Domingos até o Recinto de Exposições, onde irá acontecer a apoteose. Diversos artistas estão marcados para participar desse evento, tais como: Dafiny Mullers, Bruna Verona, Ana Júlia Mello, Lara Mullers, Victor Huggo, Lucca Lourenço, DJ Ana Chili’s, DJ Paulinho, DJ Rodrigo Mabel, DJ Fernando Aguilar, DJ Ricardinho, Viviane Vipper, a Miss Brasil Gay Universo Lorelai Muller, e a atração principal, o DJ Paulo Pringles.

Semana da Diversidade

Um dos marcos do evento é o cunho social, sendo arrecadado um litro de leite na entrada das ações de hoje (mas que não é obrigatório). Quanto à programação, na segunda-feira, dia 11, a partir das 08h00, houve um bate-papo com os legionários na sede da Legião Mirim de Catanduva. Na terça, dia 12, roda de conversa ‘Da Invisibilidade ao empoderamento’, com Carla Mendes, às 19h00, na unidade catanduvense do Sesc. Já na quarta, dia 13, a primeira atleta transexual a participar da Superliga de Vôlei, Tiffany Abreu, realizou uma apresentação esportiva de vôlei também no Sesc.

Na quinta-feira, dia 14, foi vez do Fórum de Políticas LGBT, realizado no Centro Cultural, às 19h00. Dia 15, das 10h30 às 11h30, no Sesc, ocorreu o Teatro Infantil ‘Gulliver – Um Gigante Diferente’, com a Cia. Teatral Tertúlia. Já ontem, houve a Performance Musical PSICORANGE, no Centro Cultural.

Vale ressaltar que a Parada tem organização da COP – Comissão de Organização da Parada, que, esse ano, é encabeçada por: Rafael Abrão, Carla Mendes, Letícia Monteiro Martins e Luciana Rodas.

Da Reportagem Local