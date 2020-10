Semana da Criança Tem Atividades nos Centros de Assistência Social

Na semana da criança, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) em Catanduva realizam festividades alusivas à data.

São realizadas entregas de lembrancinhas às crianças nos centros do Juca Pedro, Nosso Teto, Imperial e Bom Pastor. A programação é desenvolvida por equipes da Secretaria de Assistência Social.

De acordo com a prefeitura de Catanduva, as atividades são realizadas respeitando as normas de prevenção e segurança à Covid-19. Para isso, as famílias que comparecem aos Cras devem usar máscaras e manter o distanciamento.

“Por conta da pandemia, o acesso aos núcleos sociais está restrito e, para evitar aglomeração, a entrada é controlada durante a festividade. Porém, todos são acolhidos”, ressalta Neusa da Costa Peres, secretária de Assistência Social.

Esse tipo de evento com as famílias é comum em datas comemorativas nos Cras. A ideia é movimentar os núcleos, além de aproveitar os momentos de comemoração para criar vínculos e gerar relacionamentos entre os moradores em cada território.

