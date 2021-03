Semáforos São Instalados no Cruzamento das Ruas Sergipe e 13 de Maio

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), deu início à instalação de semáforo no cruzamento entre as ruas Sergipe e 13 de Maio. A ligação será executada pela Energisa e antes de entrar em funcionamento, o dispositivo ficará em amarelo piscante, o que está previsto para essa semana.

De acordo com a secretária de Trânsito, Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches, antes da instalação do equipamento foi feita análise pelo setor e foi comprovada a necessidade. “Por conta do número de acidentes no referido cruzamento, optamos por instalar o semáforo, com o objetivo de garantir fluidez e segurança no trânsito”, destaca.

O equipamento será sincronizado pela Central Semafórica, que funciona por sistema de GPS e permite o controle de ações à distância. Os intervalos serão definidos de forma precisa, com reprogramação feita a partir de estudo do tráfego e horário de pico em cada região da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local