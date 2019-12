Semáforos da avenida Benedito Zancaner entraram em funcionamento

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), concluiu a instalação dos semáforos no cruzamento das avenidas Benedito Zancaner e Caxias do Sul.

Os equipamentos estão em funcionamento desde a manhã da última sexta-feira (13), para organizar o fluxo de veículos.

Como forma de alertar motoristas e pedestres, os semáforos ficaram em amarelo piscaste antes de serem ativados. A novidade atende a solicitação dos motoristas e também faz parte do projeto de expansão do parque semafórico da STU.

Os primeiros equipamentos, deste novo lote, foram instalados entre as ruas Amazonas e Belém, no Centro. No total, serão 11 novos pontos com semáforos.

O trabalho será desenvolvido de forma gradativa. Na Benedito Zancaner, os cruzamentos com as ruas Sergipe e Pernambuco também serão contemplados.

A STU utiliza uma ferramenta tecnológica capaz de fazer a leitura do fluxo de veículos. O “laço”, como é chamado, analisa o tráfego nos cruzamentos e define, em tempo real, o intervalo de cada semáforo. Na avenida Caxias do Sul, esse tipo de equipamento foi instalado para desafogar o trânsito da via em horários de pico.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local