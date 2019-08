Sem Registro De Crimes Há Mais De 10 Anos, Marapoama É A Capital Da Paz

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no período de 10 anos, não foi registrado nenhum caso de homicídio doloso (quando há intenção de matar) em Marapoama.

Essas informações tornam Marapoama a cidade mais tranquila da região de Catanduva. O número de furtos em Marapoama é tão baixo que os registros de todo o ano passado equivalem à média de ocorrências por dia em São José do Rio Preto. Em 2018, Marapoama teve 15 furtos; em Rio Preto, nos cinco primeiros meses deste ano foram 2.467, uma média de 16 por dia; e Catanduva registrou nos 5 primeiros messes de 2019, 598 furtos, uma média de 4 por dia.

Segundo o delegado de Marapoama, Valdir Baldo Neto, a tranquilidade se deve ao trabalho em conjunto entre as polícias Civil e Militar na prevenção. “A gente nunca teve homicídios, desde a fundação da cidade, que completa 26 anos em dezembro deste ano. É uma cidade tranquila, todo mundo se conhece. Mas mesmo não tendo assassinatos, temos algumas ocorrências de furto, embriaguez ao volante e violência doméstica”.

O açougueiro Joaber Fernando Francisco diz que não pensa em se mudar de cidade. “Aqui temos uma vida bem tranquila, a cidade é bem pacata. Tenho uma irmã que mora em São Paulo e vive uma vida bem corrida, ela tem que pegar ônibus. Aqui eu venho trabalhar de bicicleta, a pé, e posso vir até de madrugada”.

Sebastiana Gonçalves conta que se mudou a pouco tempo para Marapoama, e neste curto espaço de tempo já pode sentir a diferença sobre a outra cidade onde vivia. “Na cidade que eu e minha família vivíamos antes, nós não podíamos dormir com a janela aberta, nem deixar a porta ou o portão da casa abertos, a gente tinha que ficar trancado dentro de casa e tomar muito cuidado quando fosse necessário sair na rua. Sempre ficava preocupada quando meus filhos saiam para escola, quando eles demoravam 1 ou 2 minutos a mais para voltar era uma verdadeira aflição. Hoje posso dizer que estou no paraíso. Em Marapoama eu encontrei a paz e o sossego que tanto precisava”.

Professores e especialistas em sociologia explicam que a ausência de homicídios em cidades menores, como Marapoama, pode ser explicada através de uma análise de contexto sociopolítico, que levam em consideração alguns critérios, como o fato de a cidade não estar inserida em um ambiente de exploração econômica e a empatia existente entre os moradores locais.

André Santos

Da Reportagem Local