Sem procissão: Pandemia Muda Formato da Festa da Padroeira do Brasil

Em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, as celebrações religiosas em comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que será lembrado na segunda-feira, 12, serão bem diferentes nesse ano.

De acordo com o Padre Jonas Pimentel, para evitar a aglomeração de pessoas, neste ano não haverá a tradicional procissão. “Neste ano devido à pandemia não haverá procissão devido a dificuldade em orientar os fiéis a manterem o distanciamento durante o evento”, explicou Padre Jonas.

Ainda de acordo com Padre Jonas, não há necessidade de realizar o agendamento para participar das missas presenciais. “Estamos comportando 230 pessoas dentro da Catedral, não será necessário realizar o agendamento para as missas presenciais porque vamos disponibilizar cadeiras para o lado de fora também com som externo”, finalizou. Serão realizadas cinco missas ao longo do feriado: às 7h, 9h, 12h, 15h e 18h. A carreata a benção dos veículos será às 10h. O evento seguirá todas as determinações do Governo Estadual e Municipal, com a higienização dos bancos e dos pisos com produtos específicos, será feita a limpeza das mãos dos fiéis com álcool em gel 70%, fornecido na entrada da Igreja. Além do uso obrigatório de máscara de proteção.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local