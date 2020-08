Sem fiscalização, Prefeitura Deixa de Receber Verba e Terá de Arcar Com Obras

Sem fiscalização sobre o andamento da obra e medição dos trabalhos, a prefeitura de Catanduva teria deixado de receber recursos de convênios e terá de arcar com o pagamento do serviço de pavimentação asfáltica, calçadas, guias e galerias de águas pluviais em um contrato firmado em 2018. A informação está inserida em portaria de abertura de sindicância publicada na edição de sexta-feira do Diário oficial do Município.

O contrato firmado em 2018 consiste na contratação de pessoa jurídica especializada para execução de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, sinalização viária, calçada em concreto, recapeamento asfáltico e galeria de águas pluviais, em diversos locais da cidade.

Conforme consta no site da Prefeitura foram liquidados os valores de R$ 605 mil, mas empenhados R$ 2,2 milhões. Um saldo a pagar ainda de R$ 1,6 milhões. “Considerando a necessidade de apuração de responsabilidades do fato imputado ao(s) servidores(s) no exercício de suas atribuições, os autos noticiam eventual falha funcional no acompanhamento e fiscalização da execução do contrato nº109/2018, identificando a não realização de aditamento necessário para garantir o regular repasse do valor da medição dos serviços executados, motivo pelo qual o tesouro municipal precisará arcar com o prejuízo”, consta na portaria de sindicância.

Ainda conforme o site da prefeitura, o contrato teria validade até fevereiro de 2019 e não constam aditamentos.

“Considerando também que nos termos do artigo 285, inciso III e XIV, do Estatuto dos Servidores, é dever do servidor executar os serviços que lhe competir e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que lhe for incumbido. E ainda, manter observância às normas legais e regulamentares. Além disso, são proibidas ao servidor toda ação ou omissão capazes de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública nos termos do artigo 286, caput; Marta Maria do Espírito Santo Lopes, Prefeita do Município de Catanduva, resolve, por meio deste ato, determinar a instauração de sindicância, para apuração dos fatos e eventual responsabilidade legal em face ao ocorrido; e, para tanto, designa o Procurador Guilherme Steffen de Azevedo Figueiredo, na qualidade de Presidente e único membro, que deverá atuar no processo ora instaurado, referente ao caso apresentado”.

O convênio para que recursos fossem liberados seriam do Governo do Estado. Em 2018, o Estado assinou convênios em torno de R$ 3,5 milhões para obras de asfalto, incluindo pavimentação e recapeamento. Naquela época, o então prefeito Afonso Macchione Neto afirmava: “Concluído o processo licitatório, mediante a liberação dos serviços, serão feitas as medições, o fiscal do Estado vistoria se esta conforme, e libera por etapas os recursos. Não vem com antecedência, é pós executado”.

Karla Konda

Editora Chefe