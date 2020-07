Sem Fiscalização, Catanduvenses Descumprem Uso de Máscaras Ao Saírem às Ruas

Mesmo com elevação no número de mortes confirmadas pela Covid-19, catanduvenses ainda descumprem a obrigatoriedade do uso de máscaras ao saírem às ruas. Não é difícil encontrar moradores sem as máscaras ou usada de forma inadequada principalmente em bairros e em pontos de atividades físicas.

Catanduva registrou 30 mortes confirmadas da doença, com vítimas das faixas etárias de 30 anos até mais de 90 anos e um total de 858 casos da Covid-19 confirmados e outros 1284 ainda considerados suspeitos.

Na área central da cidade, com a imposição de apenas entrar no estabelecimento com a proteção, maioria da população é vista com o rosto protegido, mas ainda tem quem foge à regra.

Enquanto muitos ainda descumprem a medida, não há previsão por parte da prefeitura de Catanduva, para o início da aplicação de multas, já determinadas pelo governo do Estado.

A reportagem de O Regional percorreu algumas regiões da cidade para verificar se o uso da máscara tem sido respeitado.

Em bairros como Cidade Jardim, por exemplo, moradores andam nas ruas sem proteção. Outros ficam em frente ao imóvel, também sem máscaras na companhia de mais pessoas.

No Bairro Jardim Bela Vista também encontramos moradores sem máscaras. Parte deles sentados nas calçadas em frente à residência.

No centro da cidade, o uso de máscaras é mais presente. Porém, alguns pedestres deixam de utilizá-la. Ontem à tarde, um idoso estava sentado em banco da Praça da República, sem máscara e na companhia de mais uma pessoa. Pouco abaixo, equipe da Guarda Municipal estava parada. A maior concentração de pessoas desprotegidas é vista em pontos de Catanduva utilizados para atividades físicas.

Exemplo, a avenida Daniel Soubhia, onde pessoas fazem caminhada.

No Parque do Aeroporto, a imprudência é ainda maior. São dezenas de pessoas, de grupos, caminhando sem a proteção, lado a lado. Jovens de bicicleta, jogando bola, utilizando as áreas de lazer sem se importarem com a utilização do item.

Em nenhuma das vezes que a reportagem flagrou pessoas sem máscaras, presenciamos atuação dos agentes que fazem a fiscalização sobre o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19.

Em resposta a questionamentos feitos por O Regional sobre a abordagem e a aplicação de multas em Catanduva para aqueles que não cumprirem as determinações, a prefeitura respondeu que reuniões ainda serão feitas para tratarem sobre o tema. “A Prefeitura de Catanduva esclarece que a fiscalização do uso obrigatório de máscaras para transeuntes, conforme Portaria nº 15/2020 do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo, que regulamentou essa atividade, deve ser feita em operações específicas e programadas com apoio da Polícia Militar. Com esse intuito, a Vigilância Sanitária de Catanduva tem reuniões agendadas com a PM e o Grupo de Vigilância Sanitária (GVS XXIX) para planejar tais ações. Além disso, em breve, o Núcleo de Fiscalização Covid-19 ganhará apoio dos jovens do Tiro de Guerra 02-012, de Catanduva, que farão abordagens e orientações na área central”.

Quanto aos estabelecimentos, o Núcleo de Fiscalização Covid-19 informou que, do início da quarentena até a terça-feira, dia 7 de julho, foram realizadas 1835 vistorias e orientações, com 128 autuações, 23 multas já aplicadas e 1 interdição. As multas somam valor aproximado de R$ 20,8 mil e, por se tratar de infrações sanitárias, são por força de lei obrigatoriamente utilizadas na Seção de Vigilância Sanitária, para custeio das atividades, manutenção e operação do serviço. “Nenhuma multa foi paga, pois os infratores ainda têm prazo de recurso, podendo reduzir o montante final ou até anulá-lo, conforme a Lei Estadual nº 10.083/1998 – Código Sanitário de São Paulo”.

Karla Konda

Editora Chefe

