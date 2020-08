Sem festa, Município de Elisiário Comemora 97 Anos Neste Domingo

Em um cenário impróprio para a realização de festas, o município de Elisiário celebra neste domingo, dia 09 de Agosto, 97 anos de emancipação político administrativa.

A cidade passará seu aniversário em isolamento, assim como é recomendado devido ao risco do contágio do novo coronavírus, causador da covid-19.

O Prefeito Rubens Francisco conta que Elisiário faz parte de cada dia da sua história. “Cresci e fui criado vendo cada passo deste município. Enquanto crescia, a cidade também se desenvolvia e sempre estive envolvido em tudo que fosse trazer benefício a todos que moravam aqui. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, hoje me orgulho muito de ver a qualidade de vida que estamos conquistando. Acredito que o que faz uma cidade crescer é a somatória dos esforços de todos que vivem nela, uma somatória que se inicia em pequenas transformações e quando notamos já estamos vivendo em um espaço com muito mais recursos e com novas perspectivas.”

Tudo começou em 1865 quando um grande proprietário de terras nesta região, coberta por milhares de alqueires de matas virgens, chamado Elisiário Ferreira de Camargo Andrade, residente em Campinas, resolveu naquela época lotear suas propriedades, subdividindo-as com seus filhos, nos conformes com os acidentes geográficos das mesmas. Na mesma época, aportava por estas terras o senhor José Ribeiro Ferraz, que junto de seus pais, imigrava da cidade de Sorocaba para a vila de Campo Triste, conhecida hoje como Itajobi. O senhor José Ribeiro Ferraz, em 1873, adquiria 150 alqueires de terras de Nicolau Rheeder, um engenheiro que trabalhava a serviço do senhor Elisiário com o intuito único de fixar residência por aqui, sendo portanto, o primeiro morador desta região.

Surgiram assim, inúmeras dificuldades, posto que o senhor Ferraz deparava-se com muitos obstáculos, como a rusticidade da mata virgem, a falta de estradas, e a preocupação das raras visitas dos índios tapuias, que tinham uma aldeia às margens do rio Tietê. Porém, tais obstáculos não intimidaram este senhor, que em poucos anos de trabalho, consegue formar sua lavoura, onde realizava colheitas abundantes.

Até próximo a virada do século XX, o desmatamento foi praticado de forma muito lenta nesta região, pois as terras eram pouco habitadas. Após 1900, impulsionado pelo desenvolvimento da cultura do café (que era responsável pelo enriquecimento de várias famílias da época), a região então sofreu uma grande devastação, transformando a mata virgem em lavouras da cultura em evidência.

Em 1908, os filhos do senhor Elisiário, notando a visível ocupação de famílias que imigravam para esta localidade em busca de progresso econômico com o plantio do café, e com a intenção de homenagear seu pai, loteou aproximadamente 25 hectares de terras de suas propriedades, formando um pequeno povoado, que recebeu o nome de Vila Elisiário, pertencendo na época ao município e comarca de São José do Rio Preto. Em 1920, o senhor José Ribeiro Ferraz, pela amizade que cultivara com o senhor Elisiário resolveu lotear 16 hectares de terras de sua propriedade, situada em anexo do patrimônio de Elisiário, dando um hectare e uma quadra para a construção de uma capela em louvor a São Bento, onde se encontra a escola estadual.

Em 29 de novembro de 1923, a Vila Elisiário era elevada a categoria de distrito, pertencendo ao município de Catanduva. Mais tarde, em 30 de dezembro de 1991, chegou à categoria de município. A emancipação político administrativa de Elisiário se deu em primeiro de janeiro de 1993, mas a data comemorativa da cidade é festejada em 9 de agosto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook