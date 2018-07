Sem Brasil na Final, Torcida dos Catanduvenses é Pela Croácia

Sem Brasil na final, o jeito é torcer por um time que tenha se destacado ao longo da edição 2018 da Copa do Mundo sediada na Rússia. Para os catanduvenses, a vitória será da Croácia na partida decisiva realizada a partir das 15 horas deste domingo (15).

Uma enquete realizada pela reportagem de O Regional, nas redes sociais, mostra que 53% dos internautas apontam justamente no time croata. No total, 145 votos foram computados e se depender desse resultado apertado, o jogo de hoje também não será fácil. O motivo é que são 77 torcedores pela vitória da Croácia, mas a vibração para os franceses também não é pouca. São 68 pessoas que acreditam que vai ser a França quem realmente ficará com a taça. O que corresponde a 47% do total.

Essa é a primeira vez que a Croácia chega a uma final de Copa do Mundo. O traje escolhido para esta data é o uniforme padrão, que nesta edição não foi muito usado, sendo deixado por diversas partidas pela segunda opção, no azul-escuro. A cor que garantiu o acesso a final será substituída pela mesma da geração de 1998 que foi semifinalista. Os jogadores estarão com a tradicional camisa quadriculada vermelha e branca, conforme informa a própria FIFA. A França também estará com as cores que representam a bandeira do país. Eles usarão azul.

Na última partida, a Croácia teve a terceira prorrogação consecutiva e conseguiu vencer a Inglaterra com um gol de Mandzukic. O jogo foi repleto de altos e baixos, já que no primeiro tempo a Inglaterra marcou um gol logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Como o clube já achava que a partida estava ganha e se acomodou, no segundo tempo a Croácia apareceu fazendo a melhor jogada desde a fase de grupos.

“Estamos na final. Foi merecido. Não fui eu [o responsável pela vitória], foram os jogadores. O que esses meninos fizeram na partida, o quanto lutaram e correram, isso tem que ficar na história”, disse o técnico da Croácia, Zlatko Dalic no dia do jogo.

Talvez, a identificação dos catanduvenses com o time croata esteja na alegria. Já que depois da partida da última quarta-feira (11), eles amanheceram felizes com o feito histórico. Nas redes sociais, era impossível esconder o sentimento que queria ultrapassar fronteiras. A Federação Croata de Futebol publicou, no dia seguinte a vitória um bom dia para lá de especial. “Bom dia, você não está sonhando. A Croácia está na final da Copa do Mundo”.

Ivan Rakitic, jogador do Barcelona também comemorou “Estamos no final da Copa! Incrível poder viver isto!”, disse.

O autor de um dos gols mais importantes da história do time, Mario Mandzukic também comemorou. “Uma tarde e uma série de sentimentos que nunca esquecemos”, postou em publicação de foto de toda a equipe, técnicos e jogadores. (Com informações da Agência Brasil).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local