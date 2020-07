Selo Postcrossing é Tema de Emissão Especial dos Correios

Os Correios lançaram um selo em homenagem ao Postcrossing – plataforma on-line que liga pessoas de todo o mundo que gostam de enviar e receber cartões-postais. O lançamento foi realizado de forma virtual nos canais oficiais dos Correios nas redes sociais. A ilustração do selo mostra duas pessoas trocando postais.

Para demonstrar a aleatoriedade da prática, postais foram colocados como se estivessem caindo de ambos os lados. A arte, de Daniel Lourenço, retrata Lisboa, capital do país onde foi criado o Postcrossing, e Paris, cujo monumento Torre Eiffel é um ponto turístico reconhecido em qualquer lugar do mundo. Um dos postais que aparecem no selo retrata o Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor. A linha pontilhada que passa por todo o selo remete às viagens pelo mundo e, também, ao globo terrestre. As técnicas utilizadas foram nanquim, aquarela, marcador e lápis de cor. A emissão tem tiragem de 600 mil selos, com valor de R$ 2,45 cada, e estará disponível nas principais agências de todo o país e, também, na loja virtual dos Correios.

Postcrossing – O projeto começou em 2005, em Portugal, inicialmente sem grandes aspirações e apenas com um grupo de amigos. Eles espalharam a ideia e convidaram também os seus amigos, que por sua vez convidaram os seus amigos. Nesses 15 anos, o Postcrossing tornou-se um sucesso mundial, ligando pessoas em mais de 200 países. Atualmente, mais de 55 milhões de cartões-postais já foram trocados e, todos os dias, o projeto torna mais interessante as milhares de caixas de correio em todo o mundo. O funcionamento é baseado numa premissa bastante simples: para cada cartão-postal que se envia, recebe-se um de volta. Mas o que o torna mais interessante é que não se escolhe para onde se vai enviar o cartão postal nem de onde se vai receber — é o Postcrossing que decide aleatoriamente. Cada pessoa tem um perfil onde pode falar um pouco de si e cada cartão postal é identificado por um pequeno código (Postcard ID) que permite a quem o recebe confirmar que chegou e, logo, que de fato foi enviado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

