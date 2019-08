Segundo MPT, Catanduva Registrou, No Ano Passado, 839 Acidentes De Trabalho

Quando menos se espera, eles acontecem. Somente em 2018 foram registrados, em média, 32 acidentes de trabalho por dia na região Noroeste Paulista. Ao todo Foram 11.767 registros em 116 cidades da região, segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT), um dos responsáveis pela fiscalização de casos do tipo. Ao todo, foram 2 mortes e 839 acidentes em Catanduva no ano passado.

Maurício Lemos conta que sofreu um acidente de trabalho no fim do ano passado. “Eu trabalho com corte de cana de açúcar, já faz uns 4 anos que realizo este trabalho, mas de repente em um dia desses a minha visão ficou embaçada e acabei perdendo o controle da mão que segurava o facão, e derrubei o facão com o lado do corte na direção da minha perna e fiquei com um ferimento profundo na batata da perna. Não foi algo muito grave, mas foi uma ocorrência que me serviu para ficar em alerta. Naquele dia eu já não estava bem desde manhã, deveria ter procurado o médico, mas teimoso, acabei indo trabalhar, e o resultado dessa teimosia foi um ferimento profundo na perna”, recorda o trabalhador rural.

Entre os motivos apontados para tantos acidentes de trabalho, um técnico em segurança do trabalho afirma que existe uma série de fatores e que um deles esta ligado diretamente ao aspecto econômico do trabalhador. “Infelizmente existem muitas empresas que, devido à condição econômica do país atualmente, com o objetivo de reduzir custos, se sujeitam a não fazer melhorias ou criar condições mais seguras para o trabalhador. Outro fator que eleva este índice de acidentes é a condição financeiras dos trabalhadores, pois muitas vezes eles não estão bem de saúde, e por medo de perder o serviço, eles vão para o trabalho mesmo assim, aumentando consideravelmente o risco de acontecer um acidente. O trabalhador precisa estar em boas condições físicas e mentais para realizar seu trabalho, do contrário, o recomendado é procurar o médico, a saúde deve vir em primeiro lugar, sempre”, relata o técnico em segurança do trabalho.

Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, os casos de acidentes mais comuns (entre 2012-2018), na região foram: cortes, laceração, ferida contusa ou punctura – com 6.384 casos; contusão, esmagamento e superfície cutânea – com 4.324 casos; lesões imediatas-com 3.983 casos; escoriação e abrasão (ferimento superficial) – com 3.519 casos; fraturas – com 3.323 casos; e distensão ou torção – com 2.719 casos.

André Santos

Da Reportagem Local