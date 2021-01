Segunda Remessa da Vacina Chega em Catanduva, Dessa Vez a Vacina da Fiocruz

As vacinas da Fiocruz (Oxford/AstraZeneca) chegou em Catanduva, a segunda remessa foi descarregada na tarde de ontem (25) no Postão da Pará, as 2.150 doses da vacina. A primeira remessa aconteceu na última quarta-feira (20), sendo a vacina da coronavac.

Já essa nova remessa foi entregue à equipe da Secretaria Municipal de Saúde, em Rio Preto, e veio escoltada até Catanduva, onde foram acondicionadas na rede de frios que fica no Centro de Especialidades Médicas – o CEM.

A partir de agora, equipe da Secretaria organiza as remessas para atender as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Na tarde de ontem ainda (26), teve início a imunização de idosos e profissionais que atuam nessas instituições. São grupos previstos na 2ª atualização do informe técnico do Estado de São Paulo. Com a chegada dessas novas doses, a vacinação também será ampliada aos profissionais da assistência dos hospitais, que são instituições de grande porte.

Mas lembrando de que as vacinas são de laboratórios diferentes e sendo assim na segunda dose que o profissional tomar deverá ser igual do laboratório da primeira dose.

Ariane Pio

Da Reportagem Local