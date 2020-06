Segunda Fase Do Programa Enfrente Ensina Sobre ‘Seu Negócio Digital Em 5 Dias’

O curso desenvolvido gratuitamente, com parceria do Sebrae, Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE), Sincomercio e Sindicato Rural e Prefeitura de Catanduva, tem por objetivo auxiliar os empresários de Catanduva a driblar a crise do coronavírus.

A prefeitura acaba de lançar a segunda fase do Programa Enfrente. Trata-se da capacitação “Seu Negócio Digital em 5 Dias”, que segue até sexta-feira, (19). Além de trazer histórias de sucesso, a ação tem um tema novo a cada dia.

Apesar de já ter começado, as inscrições para a capacitação podem ser feitas no link https://sebrae.contatosebraesp.com.br/vendasonline.

Também há vagas para as oficinas pelo site – https://sebrae.contatosebraesp.com.br/l/kpLZ1cABF1111.

O conteúdo é voltado para as vendas on-line e trazem dicas de como começar a usar a internet a seu favor, além de achar clientes ideias para o seu produto, divulgar as vendas, organizar a logística de vendas e oferecer uma experiência nova e encantadora no universo digital. “É uma iniciativa nova para mostrar que a internet deve ser usada para alavancar as vendas dos produtos, sem medo, principalmente nos tempos de isolamento social que vivenciamos agora”, destaca a secretária de Desenvolvimento, Beatriz Trigo.

A capacitação faz parte do plano de recuperação econômica que tem como objetivo atingir um leque diversificado de segmentos que possuem atuação em Catanduva.

