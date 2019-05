Segunda Etapa Memórias Para Um Bicentenário Segue Até Dia 22

O projeto “Memórias para um Bicentenário” iniciou sua segunda etapa de votação na quinta-feira, 16 de maio. A partir de agora, internautas e o público em geral poderão escolher, dentre três personalidades, aquela que mais se destacou no cenário esportivo catanduvense. A votação estará aberta até o dia 22.

As personalidades selecionadas são pessoas falecidas, que viveram entre os anos de 1918 e 2018 em Catanduva, e que marcaram a história da cidade.

Os nomes desta etapa são: Alfredo Ortega, Moacir Brida (Brecha) e Raul Sebastião Figueiredo. Dos finalistas, dois estiveram entre os mais citados na etapa de consulta popular e o terceiro foi eleito pela comissão do projeto. Alfredo Ortega era atleta e foi técnico treinador do atletismo de Catanduva.

Brecha iniciou a carreira aos 17 anos, quando jogou no Catanduva Esporte Clube, em 1965. Passando Por vários clubes se consagrando como técnico de vários times do interior de São Paulo.

Raul Sebastião Figueiredo foi professor de educação física e diretor das Faculdades Integradas Padre Albino.

De 23 a 29 de maio, tem início a quarta e última etapa de votação, com a escolha da personalidade com “Visão de Futuro”. A realização do projeto é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e Sobrado Verde Produções. A eleição é realizada diretamente na página do projeto: www.facebook.com/MemoriasCatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local