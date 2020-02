Seguindo Projeção no País, Frota de Veículos em Catanduva Cresce 2,6%

Seguindo projeção de crescimento no número de veículos do país, Catanduva teve em um ano, um aumento de 2,6% na frota que trafega pelas ruas da cidade. Dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), divulgados no início de fevereiro revelam que a cidade possui 109.701 veículos – automóveis, motos, tratores, ônibus e outros. Em janeiro de 2019, Catanduva tinha 106.852, segundo o órgão nacional.

No final do ano passado, estimativa dos setores automobilísticos calculavam o crescimento da frota brasileira em 2,6%, alcançando 47,1 milhões de veículos.

Em Catanduva, o número de carros ainda é o que predomina. São 56.435. Seguido por motocicleta, num total de 26.472, caminhonete com 7.557, motonetas com 4988, 3.349 camionetas, 3052 reboques, 1419 semirreboques, 925 ciclomotores e outros.

Quando falamos em combustível, os veículos movidos a gasolina lideram em Catanduva (50099). Os bicombustíveis vem em segundo, com 37.118. Apenas a etanol são 9910. Movidos à diesel são 7764. Depois álcool e gás natural combustível (3), álcool e gás natural veicular (12), gasolina e gás natural combustível (2), gasolina/álcool/elétrico (5), gasolina/gás natural veicular (28) e não informados (4739).

Um dos motivos para o aumento na frota, tanto nacional, quanto em Catanduva, é a facilidade encontrada pelos consumidores para financiamentos.

Exemplo disso é o aumento nas vendas financiadas de veículos em janeiro, incluindo leves, pesados e motocicletas, tanto novos como usados. As vendas superaram 534 mil unidades, o que representa alta de 9% em relação ao total adquirido a prazo no mesmo mês de 2019.

Os números foram divulgados na sexta-feira, 14, pela B3, empresa que opera o SNG, Sistema Nacional de Gravames, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. É o melhor resultado para o primeiro mês do ano desde 2014.

Dos 534 mil financiamentos de janeiro, 174,5 mil representaram veículos novos. Nesse caso, a expansão no comparativo com idêntico mês do ano passado foi de 5,6%. O desempenho foi melhor na área de veículos usados, que atingiu 358,6 mil financiamentos, expansão de 10,8% na mesma base de comparação.

A frota brasileira está predominantemente concentrada em cinco estados: São Paulo, com 30,4% do total, Minas Gerais (11,9%), Paraná (7,7%), Rio de Janeiro (7,6%) e Rio Grande do Sul (6,8%). Agregados, esses cinco estados respondem por 64,5% dos veículos em circulação no País.

Karla Konda

Editora Chefe