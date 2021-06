SEDD Lança Livro “Um Sonho no Caroço do Abacate” Em Formatos Acessíveis

A Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, lançou o livro “Um sonho no Caroço do Abacate”, de Moacyr Scliar, em formato acessível contendo libras, legenda, áudio, imagem e leitura simples. Ação faz parte do programa estadual “Livros Acessíveis”, que é uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a ONG Mais Diferenças, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação (CTI).

Por meio de live transmitida nas redes sociais da Secretaria (PessoaComDeficienciaSP), o evento online alcançou mais de 1,1 mil espectadores e contou com a presença do Secretário de Estado Sergio Sá Leitão (Cultura), da Coordenadora Geral da ONG Mais Diferenças, Carla Mauch, do professor de Libras e consultor da Mais Diferenças Danilo Santos e do intérprete de Libras Edilson Andrade.

Com o objetivo de proporcionar o acesso de pessoas com deficiência ao mundo da literatura, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência já disponibiliza em seu site 13 obras literárias acessíveis. São elas: “Uma Nova Amiga”, de Lia Crespo; “Serei Sereia?”, de Kely de Castro; “O Discurso do Urso”, de Julio Cortázar; “O Menino no Espelho”, de Fernando Sabino; “A Bolsa Amarela”, de Lygia Bojunga; “Frritt Flacc”, de Júlio Verne; “Bem do seu Tamanho,” de Ana Maria Machado; “Sei por Ouvir Dizer”, de Bartolomeu Campos de Queirós e Suppa; “Volta ao Mundo em 80 Dias”, de Júlio Verne; “Peter Pan”, de J. M. Barrie; “As Cores no Mundo de Lúcia”, de Jorge Fernando dos Santos; “O Menino Azul”, de Cecília Meireles e Lúcia Hiratsuka; “Kafka e a Boneca Viajante”, de Jordi Sierra I. Fabra.

As obras, que podem ser acessadas no site https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/livros-acessiveis/ , contribuem com a equiparação de oportunidades e o fortalecimento das políticas, programas e projetos relativos aos direitos das pessoas com deficiência, com ênfase no acesso ao livro e à leitura, introduzindo a questão da acessibilidade e inclusão, de forma articulada e transversal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local