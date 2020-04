Secretário de Saúde Esclarece Dúvidas Sobre o Covid-19 na Band FM

Na manhã de ontem, dia 02 de Abril, o Secretário de Saúde Ronaldo Gonçalves esteve no estúdio da Band FM com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o coronavírus e também as ações de conscientização e prevenção que estão sendo realizadas no município.

Ronaldo começou falando sobre a importância do repasse de informações sobre o tema. “A principio é importante que a população busque informações oficiais, como notícias do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado, Organização Mundial da Saúde e também das fontes locais, como a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, afinal, todos esses entes estão trabalhando bastante na questão da comunicação”, comentou.

O secretário ainda explicou sobre o trabalho que está sendo realizado pelo Comitê de Enfrentamento do Coronavírus. “Nós estamos nos reunindo duas vezes por semana para discutirmos aspectos relacionados ao Coronavírus envolvendo hospitais públicos e privados. Na questão da rede pública de saúde, nós organizamos todas as unidades básicas de saúde e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para poder atender pacientes com Covid-19. É importante ressaltar que todas as unidades estão preparadas para atender os pacientes com sintomas de coronavírus separadamente. Também implantamos uma triagem na área externa de todas as unidades para identificar os pacientes com sintomas do novo vírus e após a confirmação fornecer ao munícipe os equipamentos de proteção como máscara, além de encaminhá-lo a um fluxo de atendimento prioritário para que fique o menor tempo possível no local. Caso o paciente seja liberado, ele é orientado a permanecer em isolamento domiciliar, recebendo o acompanhamento ou se necessário, o paciente é encaminhado a um serviço de referência. A nível de média e alta complexidade todos os hospitais do município tem se organizado no fluxo de atendimento, ampliação de capacidade (mais leitos). É impossível dizer se a rede vai dar conta ou não, depende muito da população e de como essa epidemia vai se comportar em nossa cidade, mas nós nos preparamos, tudo aquilo que foi possível realizar, foi realizado. Se compararmos com municípios de outros estados Catanduva possui uma estrutura razoável”, detalhou.

Durante a entrevista Ronaldo ressaltou sobre o apoio da população no combate ao coronavírus.

“É muito importante que todos mantenham o isolamento domiciliar, afastamento social principalmente os idosos que fazem parte do grupo de risco. Se todos seguirem às orientações divulgadas haverá uma diminuição significativa na propagação da doença”, reforçou.

Os testes rápidos também foi um assunto abordado. “Apesar de ter sido noticiado o pelo Ministério da Saúde o recebimento de 500 mil testes rápidos e que seriam distribuídos aos estados e municípios, é importante informar que Catanduva ainda não recebeu nenhum lote. Ainda não saiu o protocolo de utilização desses testes, mas já sabemos que eles serão direcionados aos profissionais de saúde, já que há muitos apresentando os sintomas da doença”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

