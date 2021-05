Secretarias Lançam Campanha de Conscientização no Trânsito “E se o Idoso Fosse Você?”

A campanha promovida pela Secretaria de Trânsito em parceria com a Secretaria de Cultura: E se o idoso fosse você? Tem por objetivo mostrar a importância de respeitar os limites dos pedestres. Além de sensibilizar a população que um dia pode ser você. Foi realizada no dia 23 de abril em pontos principais da cidade.

Com faixa, panfletos e orientação, a equipe da STU com a ajuda dos AFT’s (Agentes Fiscalizadores de Trânsito) orientaram os motoristas, no cruzamento das ruas Brasil e Minas Gerais. A ação foi protagonizada por um personagem vestido de idoso. O ato foi repetido por munícipes que passavam pelo local. As secretárias Maria Cristina e Luzia estiveram na intervenção.

Mais de 12.000 pedestres por ano são vítimas fatais de acidentes de trânsito em todo estado . O número de pedestres mortos no trânsito pode ser avaliado a partir da base de dados Datasus do Ministério da Saúde. Esta base apresenta os números de vítimas por categoria de usuário: 9.944 pedestres mortos. Porém, nesta base, aparece também um grupo de vítimas cuja categoria não foi identificada; é um grupo importante, que representa, 23,7% do total. Se distribuir proporcionalmente este grupo entre todas as demais categorias, a avaliação do número de pedestres chega a 12.300.

Ariane Pio

Da Reportagem Local