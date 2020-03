Secretarias de Saúde e Educação Anunciam Condutas Contra Propagação do Coronavírus

Na manhã de ontem, dia 17 de março, a Prefeitura de Catanduva convocou uma coletiva de imprensa para tratar assuntos relativos às formas de combate à propagação do coronavírus que serão adotadas pelo município. A partir das 11h00, estavam presentes no auditório da prefeitura o secretário de Saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, a prefeita, Marta Maria do Espírito Santo Lopes (MDB), bem como outros representantes da saúde pública e particular da cidade.

Ronaldo abriu as falas e anunciou que, em Catanduva, há três casos suspeitos de coronavírus, ainda aguardando os resultados, com nenhum caso confirmado até o momento. Ao final da tarde de ontem, foi divulgado que um desses testes, em uma idosa de 54 anos, havia dado negativo. Até o fechamento desta edição, portanto, o município possuía dois casos suspeitos e nenhum confirmado.

“Tudo é muito dinâmico. Condutas que nós tomamos na data de ontem, decisões que nós tomamos hoje, podem ser que amanhã, ou daqui dois dias, precisem ser modificadas, e isso é natural frente à epidemia que a gente está vivenciando. Então, as informações são atualizadas dia a dia e as condutas também devem ser atualizadas nessa velocidade. Diferentemente do município de São Paulo, que já está com a chamada transmissão comunitária, em que é impossível identificar de onde esse paciente contraiu a doença, aqui em Catanduva a gente ainda está numa fase de investigação. Temos poucos casos suspeitos”, ressaltou o secretário.

Mesmo com os números ainda sendo considerados baixos, Ronaldo destacou: “Inevitavelmente, isso vai chegar em algum momento. E todas as medidas têm, como principal objetivo, retardar essa epidemia, que certamente vai chegar. Retardando e diminuindo o volume de pacientes, ao mesmo tempo sendo tratados pelo sistema de saúde, a gente garante uma maior capacidade de atendimentos nos nossos serviços”.

Ainda segundo o secretário de Saúde, para pacientes com mais de 80 anos, a taxa de mortalidade do coronavírus chega a atingir 15%, portanto, esse grupo será o ponto primordial de atenção. “Coronavírus não tem vacina, não tem tratamento, então a melhor alternativa que temos em relação a isso são as medidas de controle, contenção, isolamento social e medidas de etiqueta respiratória. Evitar aglomerações, se você estiver doente ou com sintomas, não frequentar locais públicos, adiar eventos públicos ou idas a supermercados ou a qualquer lugar que possa ter um número grande de pessoas”.

Medidas em Catanduva

Como forma de prevenção da propagação, a Cidade Feitiço irá adotar ações com o objetivo de conter o rápido avanço do vírus. Ronaldo destacou algumas: “Suspensão das atividades e eventos, de qualquer natureza, sejam esportivos ou culturais, que são de gestão do governo municipal, gradualmente durante essa semana, e definitivamente a partir da semana que vem. Para todas as entidades privadas, ficam recomendadas, também, as mesmas medidas. O principal objetivo é tirar as pessoas de circulação, sendo estendido, de forma gradual, para todas as áreas da administração pública e privada. Nós estamos, por exemplo, reorganizando o fluxo em vários setores, como a Central de Atendimento. Ela irá continuar funcionando, mas a população será orientada para evitar ir até o local, e a prefeitura irá disponibilizar alguns serviços de forma online, sendo que os que já estão disponíveis, serão intensificados para que a população possa fazer tudo que for possível à distância. Nos terminais urbanos e na rodoviária, estamos orientando as empresas sobre as medidas de controle. Estamos disponibilizando o dispenser de álcool em gel em todos esses locais de circulação de público”.

O secretário ressaltou, também, que o Centro Dia do Idoso é um caso particular. Por envolver membros considerados do grupo de risco, as atividades do local foram suspensas imediatamente. Já Tânia, secretária de Educação de Catanduva, pontuou a respeito do funcionamento das escolas municipais e das recomendações enviadas às particulares: “A secretaria segue as diretrizes adotadas pelo Estado e pela secretaria de Saúde do município. Na segunda-feira, o secretário de Saúde esteve na secretaria de Educação passando todas as informações técnicas para nossos diretores de escola. Depois disso, orientamos os mesmos sobre como eles tratariam do assunto junto à comunidade escolar, e algumas reuniões com pais e responsáveis já foram realizadas. Está tendo um entendimento muito tranquilo por parte da comunidade de que a necessidade, no momento, requer a suspensão das aulas a partir de segunda-feira, dia 23. Iremos abonar as faltas dos alunos, as crianças das creches não terão sua vaga perdida, e não teremos, também, nenhum problema com o programa Bolsa Família. A orientação, esta semana, é trabalhar em atividades de conscientização com as crianças. Com a suspensão, elas não estão de férias, mas sim, devem ficar sem circulação, para que a gente possa coibir a propagação desse vírus”.

Outro ponto evidenciado pela secretária é que as condutas a respeito dos funcionários e das reposições de dias letivos ainda serão estudadas durante a semana. “Estaremos reunidos com o Conselho Municipal de Educação para que façamos tudo dentro de normativas, e que possamos garantir, depois, as aulas. O tempo (da suspensão) é indeterminado, e acredito que, agora, a gente deva trabalhar por etapas. Tranquilizo as pessoas dizendo que temos um grupo estudando para que tudo transcorra de maneira tranquila”.

Comitê de enfrentamento

Após uma reunião com equipes das unidades de saúde e dos hospitais do município, foi decidida a criação de um comitê de enfrentamento ao coronavírus em Catanduva. Nele, que contam com membros da secretaria de Saúde, representantes de hospitais e diversos profissionais da área, será instituído o plano de contingência municipal. Ronaldo Júnior finaliza dizendo que “o plano segue todas as diretrizes nacionais e estaduais, mas traz algumas particularidades do nosso município. A principal delas é a forma de atuação dentro da nossa comunidade, em que trabalharemos com três eixos primordiais nesse enfrentamento. Um eixo será destinado à vigilância em saúde, que vai dar a notificação dos casos e monitoramento; um eixo de assistência à saúde, em que vamos tratar de como atender a esse paciente e quais serão os fluxos dele na rede; e um eixo de comunicação em saúde, em que vamos reforçar as medidas de comunicação com a população, de divulgação. Além dessas, outras ainda poderão ser tomadas”.

Da Reportagem Local