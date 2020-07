Secretarias de Planejamento e Trânsito Lançam Canais de Atendimento

Por meio de resoluções, as secretarias municipais de Planejamento e Trânsito e Transportes Urbanos lançaram canais de atendimentos à população de Catanduva.

Foram disponibilizados e-mails e número de whatsapp para assuntos como o setor de fiscalização, de obras particulares e serviços administrativos de trânsitos.

A secretaria de Planejamento definiu três números para os atendimentos da população.

“Por estes canais poderão ser realizados serviços oficiais ao departamento como informações e pareceres em processos de aprovação/regularização de projetos, notificações relacionadas à fiscalização de obras e fiscalização de posturas, dentre outros”, informa.

Para o atendimento da seção de fiscalização de obras particulares, o número é (17) 99735-1152 e o e-mail é

Para o atendimento relativo aos serviços da Seção de Fiscalização de Posturas, o número do aplicativo whatsapp é (17) 99637-5361.

Para o atendimento relativo aos serviços de Expediente da Seção de Aprovação de Projetos Particulares o número do aplicativo whatsapp é (17) 99624-3370 e o e-mail é planejamento.expediente@catanduva.sp.gov.br

Pelo número (17) 99634-9428, os catanduvenses poderão tirar duvidas e solicitar serviços e pareceres em processos da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos. O e-mail é transito@catanduva.sp.gov.br.

