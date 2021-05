Secretarias de Obras e Meio Ambiente Realizam Desinfecção no Centro de Atendimento à Covid

Uma operação de desinfecção foi realizada no Centro de Atendimento à Covid-19 instalado na Rua Rio de Janeiro. A ação foi realizada no sábado, dia 08, já que o local não funciona aos finais de semana.

O serviço foi executado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente com a higienização do espaço que acolhe pessoas com sintomas da covid-19. A desinfecção é feita mediante a utilização de um produto a base de hipoclorito de sódio, dissolvido em água de reuso, conforme regras fixadas pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A Prefeitura e a Superintendência de Água e Esgoto, a SAEC, retomou o serviço de desinfecção das ruas. O trabalho é desenvolvido com recursos próprios, em áreas que concentram maior movimentação de pessoas, como o Parque do Aeroporto, Parque dos Ipês, UPA, Unidades de Saúde, hospitais, terminais (urbano e rodoviário) e praças, além da região central da cidade.

Todo o percurso é acompanhado pela equipe da Guarda Civil Municipal, a GCM. O veículo foi adaptado no ano passado, fruto de parceria com a empresa Herbicat, para o serviço e agora atende à estratégia adotada pela atual administração como medida de prevenção ao coronavírus.

Para garantir a segurança das pessoas, o líquido é aplicado nas vias, sempre ao final do dia, período em que o produto leva mais tempo para evaporar, seguindo cronograma diário de trabalho.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local