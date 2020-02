Secretaria Realiza Orientação Sobre Transporte Credenciado

Com o intuito de instruir a população a saber diferenciar um motorista credenciado de outro que não esteja com a documentação em dia, a STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos divulgou um guia com as principais dicas para não haver confusão e você não embarcar numa fria. O formulário pode ser acessado por todos de forma prévia no site www.catanduva.sp.gov.br/transito/transporte-credenciado. “Para o transporte por aplicativo, quando o veículo é credenciado, basta analisar o para-brisa. Os carros devem exibir um adesivo azul e branco com a marca da Prefeitura. Hoje, duas operadoras exercem a atividade de maneira regular. No caso das vans escolares, o adesivo fica na parte lateral e elas devem ter placas vermelhas, mesmo caso dos mototaxistas. Em caso de dúvida, basta pedir a credencial ao motorista, já que ele deve portar o documento emitido pela STU. Tanto para carros, quanto motos e vans escolares, a regularização é feita na Central de Atendimento da Prefeitura. Com documentos pessoais, é fácil obter as informações necessárias para o credenciamento”, diz a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional pela Prefeitura de Catanduva.

Segundo balanço da STU, atualmente, no transporte por aplicativo há 94 motoristas devidamente credenciados. Os mototaxistas somam 85 condutores sobre duas rodas, e o transporte escolar tem 18 motoristas autorizados a exercer a função.

Vale ressaltar, ainda, que o motorista flagrado realizando o transporte de forma clandestina é multado, de acordo com as sanções previstas na Legislação Municipal e no CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

Da Reportagem Local