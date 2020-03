Secretaria Municipal De Saúde Recebe Autotestes De HIV E Faz Plano De Distribuição

O Ministério da Saúde está com um novo exame ofertado gratuitamente para testes de HIV e Catanduva está entre as cidades que receberam remessas desse autotestes. O procedimento é simples, uma pessoa coleta sua própria amostra de sangue, com um furinho no dedo, que vai detectar ou não, a presença de anticorpos do vírus no organismo. O resultado é obtido entre 10 e 20 minutos.

Essa é mais uma opção para as pessoas que resistem em se submeter ao exame no âmbito da rede de saúde e preferem fazer por conta própria.

Por conta desse novo modelo de testagem, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal IST/Aids, reuniu-se na manhã desta quinta-feira (05), para traçar um plano de distribuição.

“A estratégia visa facilitar o diagnóstico do HIV pela população, já que o autoteste pode ser feito pela própria pessoa que deseja saber se é soropositiva”, ressalta a coordenadora do programa, Mileide Portapilla.

Inicialmente, a distribuição do autoteste será feita em pontos referenciais: Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), SAE (Serviço de Assistência Especializada), situado no Hospital Emílio Carlos, e nas ações coordenadas pela equipe do programa de Redução de Danos.

“A expectativa é descentralizar a distribuição para as unidades de saúde e, com isso, ampliar o acesso da população ao diagnóstico precoce”, frisa Mileide.

De acordo com o cronograma, a ação noturna será realizada na semana que vem. O grupo de Redução de Danos deve percorrer locais que concentram pessoas em situação de vulnerabilidade para a doença, a exemplo de boates. O alvo também são pares e parceiras sexuais de pessoas vivendo com o vírus, além da população trans, trabalhadores do sexo e usuários de drogas.

A entrega do autoteste será acompanhada de orientação. “Essa é uma ferramenta importante para o diagnóstico do HIV, mas a pessoa deve estar ciente sobre como utilizar o kit e sobre a janela imunológica de 30 dias. Em caso de resultado positivo, o paciente deve procurar atendimento de saúde para exames confirmatórios e, se necessário, tratamento”, finaliza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local