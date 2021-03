Secretaria Municipal de Meio Ambiente Realiza Serviço de Poda e Jardinagem na Rua Brasil

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura se mobilizou neste domingo (21) para executar serviços de poda e jardinagem. A ação se estendeu pela Rua Brasil, desde a Rua Cuiabá – Praça da Matriz – até a Rua Paraíba.

A equipe realizou a poda dos coqueiros e fez manutenção nos canteiros em frente à Praça da República. Em rede social a prefeitura de Catanduva divulgou que naquela hora do domingo (21), a Rua Brasil estava interditada, por trechos, conforme o andamento do serviço por conta dos trabalhos.

Mesmo com a fase emergencial em que as lojas do centro estão fechadas para atendimento presencial a prefeitura resolveu realizar o trabalho no domingo para não atrapalhar o fluxo de veículos ou pessoas que precisavam trabalhar, pois a poda dos coqueiros requer mais tempo e também a equipe de poda conta com caminhão e equipamento de poda de longa distância.

Os trabalhos foram realizados com tranquilidade deixando Catanduva mais limpa, bonita e humana para todos.

Em outra ação, no começo do ano a secretaria do meio ambiente também realizou a revitalização dos canteiros de flores ao longo das calçadas da Rua Brasil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local