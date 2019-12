Secretaria Firma Atendimento Semanal De Saúde Na Vila Motta

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, foi ampliada a base de cobertura com a implantação de atendimento itinerante na Unidade de Saúde Dr. Carlos Eduardo Bauab, que fica localizada no bairro Theodoro Rosa Filho. O projeto tem o intuito de aumentar as condições de acesso dos moradores aos serviços de saúde.

Para isso, a equipe se desloca até o salão social da Igreja São Bento, na Vila Motta, sempre às quartas-feiras, a partir das 8h00, para atendimento à comunidade. O local fica na rua 14 de Abril, número 1076, distante a 1,2 quilômetro da unidade de saúde, mas ainda pertencente à sua área de abrangência.

“A ação consolidada foi implantada há pouco mais de um ano e contabiliza em média 30 atendimentos por dia. Ao longo de 2019, a procura tem sido contínua, tanto que o posto itinerante resultou em 1,4 mil pessoas atendidas. Para agilizar as consultas, os moradores passam por triagem, com prioridade aos atendimentos preventivos. Durante o expediente, são ofertadas consultas médicas e de enfermagem, avaliação odontológica e atualização de carteira vacinal. Em caso de exame e testes sorológicos, os pacientes são orientados a buscar atendimento na própria unidade, com a vantagem de serviço agendado”, explica a nota oficial da prefeitura.

Além dos atendimentos à população garantidos no posto itinerante, a unidade de saúde faz parte do Acesso Avançado, ou seja, não há a necessidade de agendamento para atendimentos na unidade. O bairro também faz parte da área de acompanhamento do Agente Comunitário de Saúde, que mantém visitas periódicas casa a casa.

Da Reportagem Local