Secretaria Do Meio Ambiente Recebe Solicitação De Podas Via Internet

Com a pandemia muitas pessoas se veem perdidas em algumas atividades do dia-a-dia como as podas de arvores. Com o atendimento presencial suspenso da Secretaria de Meio Ambiente, o pedido é feito de forma on-line.

Para isso, basta enviar um e-mail para meioambiente@catanduva.sp.gov.br. Com esse canal os munícipes podem tirar dúvidas ou até fazer a solicitação de poda de árvores e extração sem sair de casa. O solicitante receberá a resposta do outro lado da tela sobre o assunto que está procurando em relação a poda ou extração. Se precisar, o telefone (17) 3522-0814 está disponível para esclarecimentos.

Identificado a necessidade da poda, o munícipe deve ver primeiramente com a prefeitura da cidade o cadastro dos profissionais de poda. Esses profissionais são cadastrados e qualificados pela prefeitura, na maioria das vezes, para que haja um controle dessa prática. Os solicitantes podem conferir no site da prefeitura onde se encontram vários profissionais da área.

Depois de contratado o profissional especializado, o morador ou o contratado pode ir fazer uma solicitação de poda no viveiro de mudas da prefeitura, de forma gratuita.

Não tem uma data certa para a poda da árvore já que depende de cada espécie, em geral se nota o repouso real, como é chamado, onde há perde de folhas e crescimento da mesma, sendo assim não deve haver o corte no período entre florescimento e frutificação.

Existe uma patrulha que ronda a cidade para a fiscalização e assim verificando algum abuso. Se acaso for constatado aplica-se uma multa que varia de 150 UFRC / UFRC 2019 – R$ 2,8767.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

