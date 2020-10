Secretaria do Estado Oferece Serviços de TeleApoio Emocional Para Pessoas com Deficiência

O Dia Mundial da Saúde Mental foi comemorado no sábado (10). Pensando no bem-estar e na saúde psicológica das pessoas com deficiência, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Jardim Humaitá e do Centro de Tecnologia e Inovação, disponibiliza o TeleApoio Emocional.

O atendimento, realizado por profissionais da área, psicólogos e assistentes sociais, está disponível para todo o estado de São Paulo. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, a pessoa com deficiência pode entrar em contato por e-mail, telefone ou aplicativo (WhatsApp).

O objetivo da ação é acolher e orientar a pessoa com deficiência que está passando por problemas emocionais, como desânimo, estresse ou falta de motivação, também em foco os impactos causados pela pandemia. A data celebrada foi instituída em 1992 pela Federação de Saúde Mental e visa à quebra de paradigmas e preconceitos voltados aos cuidados psicológicos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local