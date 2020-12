Secretaria Do Estado Lança Pesquisa Sobre A Empregabilidade Das Pessoas Com Deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência lançou na quarta-feira (16), a pesquisa “Pessoa com Deficiência e Emprego”. Ação tem como objetivo traçar novas estratégias e implantar ações que potencializem o processo da inclusão profissional das pessoas com deficiência.

Pesquisa tem como propósito conhecer o perfil e demandas das pessoas com deficiência do estado de SP em relação as suas expectativas de qualificação profissional, acesso e barreiras ao emprego.

Devido ao aumento da taxa de desemprego ocasionada pela atual crise econômica disparada pela pandemia do novo coronavírus e pela histórica de exclusão do acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, a Secretaria quer conhecer os principais desafios encontrados, o interesse em qualificação profissional e as principais barreiras no acesso e permanência da Pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência, há mais de 3 milhões de pessoas com deficiência no estado de São Paulo, sendo apenas 1,17% desta população ativa no mercado de trabalho. Ainda, de acordo com dados do CAGED do 3o Trimestre, tivemos um saldo negativo no número de pessoas com deficiência admitidas e demitidas, de 8.244

Destinada às pessoas com deficiência, a pesquisa pode ser respondida até 31 de janeiro de 2021 por meio do link: https://bit.ly/PesquisaEmprego

Pesquisa totalmente acessível em Libras: https://bit.ly/PesquisaEmpregoLibras.

Ariane Pio

Da Reportagem Local