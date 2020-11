Secretaria de Turismo Vai Mapear os Destinos LGBT no Estado

Em 2021 a Secretaria de Turismo (Setur SP) vai mapear os destinos LGBT friendly do Estado. A ação marcará os 20 anos Lei Estadual nº 10.948, que pune administrativamente a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Participarão também a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil — a Setur SP e a Câmara assinaram um protocolo de intenções em 2019.

Promulgada em 2001, a Lei nº 10.948 é um marco do pioneirismo de São Paulo na criação de políticas públicas de enfrentamento da LBGTfobia. Em 2009 o Estado criou a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS).

Com o mapeamento, a Secretaria de Turismo irá criar material promocional, como roteiros, folhetos e website, além de fazer a divulgação em eventos nacionais e internacionais. Segundo a Organização Mundial de Turismo, o público LBGT faz anualmente 150 milhões de viagens internacionais (10% do total), movimentando US$ 180 bilhões (15% do faturamento do setor).

O Brasil, segundo pesquisa da Out Leadership, associação internacional de empresas que desenvolve iniciativas para o público gay, é o segundo maior mercado para esse segmento, com faturamento de US$ 26,8 bilhões, atrás do líder Estados Unidos, com US$ 63,1 bilhões.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local