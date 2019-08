Secretaria De Saúde Realiza Descentralização Do Programa Antitabagismo Para Cinco Unidades

Ntravés da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Catanduva realizou a descentralização das ações do programa antitabagismo. O atendimento passou, agora, a ser ofertado aos moradores nas unidades de saúde do Alpino, Centro, Flamingo, Glória e Pachá. A iniciativa consiste em ampliar o acesso ao tratamento a fumantes dispostos a largar o vício do tabaco.

“Atualmente, cinco grupos de tratamento estão sendo trabalhados, com cerca de 10 a 12 pacientes cada um. Dentro do programa são realizados atendimentos psicoterapêuticos em grupo com abordagem cognitivo-comportamental. Esses encontros são semanais no primeiro mês, quinzenais no segundo e passam a ocorrer mensalmente a partir do terceiro. Além disso, o paciente realiza consultas médicas para avaliação clínica e exames. A medicação fornecida pelo Ministério da Saúde é composta por adesivos de nicotina, gomas e pastilhas de nicotina, além do cloridrato de bupropiona”, informa a nota oficial da prefeitura catanduvense.

Vale ressaltar que a Cidade Feitiço é pioneira nesse tipo de tratamento. O Programa de Abordagem e Tratamento do Tabagismo foi implantado no município em 2005, e iniciou-se com uma equipe centralizada para atender toda a demanda do município e região.

Gastos

De acordo com informação já divulgada pelo O Regional, R$ 26,8 milhões é o valor que o catanduvense gasta com cigarros. Esse número é resultado do levantamento do IPC Maps com dados de 2018, os mais recentes. Além de melhorar a saúde, deixar de fumar gera economia de R$ 2.007,50 por pessoa em apenas um ano. Se forem cinco anos, a poupança ganha mais de R$ 10 mil.

