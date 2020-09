Secretaria De Saúde Presta Contas De Ações Em Audiência Virtual Nesta Segunda-Feira

Nesta segunda-feira (28), a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará prestação de contas de suas ações no segundo quadrimestre de 2020. Excepcionalmente, a audiência pública será transmitida pela internet, a partir das 18 horas, na página oficial da Secretaria de Saúde no Facebook.

Para acompanhar a audiência, qualquer cidadão pode acessar a @saudecatanduva e assistir a transmissão ao vivo. Durante a reunião, a população poderá participar de forma remota, com envio de perguntas ou sugestões por meio do endereço eletrônico saude@catanduva.sp.gov.br. Segundo a secretaria de saúde municipal, todas as questões serão oportunamente respondidas.

Serão apresentados dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias realizadas ou em fase de execução no período a que se referem as explanações – maio, junho, julho e agosto.

Também serão abordados tópicos referentes à oferta de serviços nas redes assistenciais própria, contratada e conveniada.

O formato de audiência pela internet foi a alternativa definida pela Secretaria de Saúde, levando em conta que estão suspensas as atividades em locais fechados, que possam gerar aglomeração, em razão da Covid-19. A realização da audiência pública é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local