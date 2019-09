Secretaria De Saúde Implanta Sala De Vacina Na USF Do Jardim Sales

É através da Secretaria Municipal de Saúde que a Prefeitura de Catanduva acaba de implantar uma sala de vacina na USF – Unidade de Saúde da Família Dr. Francisco Lopes Ladeira, no bairro Jardim Sales. A informação é da assessoria de imprensa da prefeitura e, de acordo com ela, as instalações da unidade foram reestruturadas para que a sala existente fosse adaptada aos novos serviços.

Já segundo a Secretaria de Saúde, o espaço para imunização ganhou ar-condicionado, duas geladeiras, computador e o aparato para a funcionalidade. “A nova sala está abastecida com doses que contemplam o calendário vacinal de crianças e adultos. O atendimento ao público começa nesta quarta-feira, dia 25, das 7 às 17 horas. Até então, os moradores da redondeza que precisavam se vacinar tinham que se deslocar até a unidade mais próxima, no Lunardelli”, ressalta a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

A novidade, além de facilitar o acesso aos munícipes, faz com que equipes de saúde do bairro tenham condições de monitorar a população que precisa se vacinar em casos específicos. Recentemente, a UBS do Sales, que tinha gestão direta do município, passou a ser coadministrada pela Associação Mahatma Gandhi.

Expansão

“De 2017 até agora, a Prefeitura implantou cinco novas salas de vacina nas unidades de saúde localizadas no Gabriel Hernandez, Theodoro Rosa Filho, Parque Glória, Monte Líbano e, desta vez, no Sales. Com isso, o serviço de vacinação está presente em 100% dos postos de atendimento nos bairros”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local