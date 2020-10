Secretaria De Saúde e Comitê De Enfrentamento Inicia Campanha

A Prefeitura de Catanduva está lançando campanha para conscientização da prevenção ao coronavirus, a iniciativa é da Secretaria de Saúde e do Comitê de Enfrentamento. Entre as abordagens feitas, esta é a que tem temática mais pesada, com intuito de provocar e fazer o cidadão refletir sobre suas escolhas no combate ao coronavírus.

Segundo a Prefeitura de Catanduva o valor investido para a campanha é de R$ 53,7 mil.

Foram produzidos materiais para televisão, rádio, outdoor, sites e mídias sociais. O vídeo, que é carro-chefe da nova campanha, está sendo veiculado na Nova TV. A peça reforça a mensagem de que é preciso respeitar as medidas de segurança, não importando em qual fase do Plano SP a cidade se encontra neste momento.

As imagens são impactantes, contrapondo o uso da máscara de proteção ao uso de máscara hospitalar, e mostrando que nossas escolhas fazem a diferença para a prevenção e para preservar a vida de quem amamos. “Quando você não se cuida, outras pessoas também sofrem as consequências”, diz uma das mensagens.

O apelo emocional marca evidente em todas as peças, foi a linha defendida pela Secretaria Municipal de Saúde e sugerida pelos médicos e outros profissionais da saúde que compõem o Comitê de Enfrentamento Covid-19. Muitos deles estão na linha de frente e vivenciam o reflexo devastador da doença na vida das famílias.

Pontos de ônibus – De forma paralela, a Prefeitura instalou placas de orientação sobre a Covid-19 em cerca de 30 pontos de ônibus, nos quatro cantos da cidade. Os anúncios exibem as principais medidas de proteção contra a doença e estimulam o uso da máscara.

Sacos de pão – A prevenção ao coronavírus será tema de anúncio estampado em 30 mil saquinhos de pão que serão distribuídos por diversas padarias da cidade. A iniciativa – diferenciada – é uma forma de chegar direto na casa das pessoas e orientar, inclusive, quais cuidados devem ser tomados para manuseio de embalagens. LINK VÍDEO: https://youtu.be/6OkMLNPZ9Z4.

Ariane Pio

Da Reportagem Local