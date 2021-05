Secretaria de Saúde Divulga Data da Vacinação Contra Covid-19 em Motoristas e Cobradores

A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva divulgou o cronograma de vacinação contra a covid-19. O documento contempla data estimada para início de imunização de motoristas e cobradores de ônibus. A previsão para a vacinação do novo grupo é a partir do dia 18 deste mês. Ainda de acordo com o cronograma, a partir desta sexta-feira, dia 14, será a vez de aplicar as doses em pessoas com deficiência permanente (BPC) entre 50 e 54 anos.

É necessário apresentar documento que comprove fazer parte desse novo grupo de vacinação, como o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Assistência Social. A imunização ocorre das 8h às 17h.

Os quatro pontos de vacinação estarão disponíveis para a aplicação das doses. São eles: a Secretaria Municipal de Saúde, na rua Pará, nº 255, o Centro Dia do Idoso (CDI), na rua Recife, nº 1475, esquina com a rua Araraquara, o Cras Bom Pastor, na avenida Pastor José Dutra de Moraes, nº 99 e o drive-thru no Aeroporto, localizado na rua Mogi das Cruzes, ao lado do bebedouro da Saec.

Vacinômetro

Dados do Vacinômetro, que traça o panorama em tempo real da imunização nos municípios paulistas, revela que foram aplicadas 48.387 doses foram aplicadas em Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local