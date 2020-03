Secretaria de Saúde Disponibiliza Nova Remessa de Vacina Contra Gripe

A Prefeitura de Catanduva por meio da Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem, dia 25, que a nova remessa de vacina contra gripe já está disponível. A campanha que iniciou na última segunda-feira, dia 23, havia sido encerrada temporariamente devido à alta demanda. O estoque de vacina encerrou no primeiro dia de campanha. Nesta primeira etapa a prioridade são os idosos e os agentes de saúde, que representam um grupo vulnerável ao novo Coronavírus.

Para atender o público alvo e evitar aglomeração de pessoas o atendimento será realizado em postos móveis, as unidades também vão permanecer abertas. Os postos irão funcionar no mesmo horário de atendimento das unidades de saúde dessas localidades, das 7 às 17 horas. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o cidadão apresente a carteira nacional de vacinação para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.

Uma tenda está instalada na Praça Brasília, localizada na Vila Lunardelli, em frente à Unidade de Saúde da Família. Na Vila Soto, a vacinação será aplicada na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Áurea Rosa Domingues. No bairro Santa Rosa, as equipes aplicarão as doses na Escola Estadual Joaquim Alves Figueiredo.

Os moradores do Santo Antônio e bairros próximos serão atendidos na EMEI Maria Aparecida de Carvalho Azarite. A imunização também será realizada na Coordenadoria Municipal de Inclusão Social e na Escola Estadual Barão do Rio Branco.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook